محسن رضائي: ايران ترد بصفعة قوية على اي معتد حتى لو كانت اميركا

وفي كلمته مساء الاربعاء خلال مراسم احياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد اللواء حسين همداني في مدينة همدان غرب ايران قال رضائي: ان قواتنا المسلحة اصبحت مقتدرة اعتمادا على مدرسة الولاية بحيث ان ايران تقف اليوم على قدميها وترد بصفعة قوية على اي عدوان من قبل اي دولة كانت حتى اميركا.

واعتبر الولاية مصدر نمو الشباب واقتدار وشموخ ايران الاسلامية واضاف: ان الاخلاق الاسلامية والاخوة والوحدة شعبة من الولاية وفي حال العمل بدين الله وتنفيذ اوامر ولي الله فلا شيء قادر على هزيمتنا.

واستعرض رضائي، نبذة من جهاد الشهيد اللواء همداني وجهوده خلال فترة الدفاع المقدس وما بعدها في اطار قوات حرس الثورة الاسلامية وفي مهامه الاستشارية في سوريا التي استشهد فيها قبل 5 اعوام.

يذكر ان اللواء الشهيد حسين همداني الذي كان من قادة الدفاع المقدس (1980-1988) ومن كبار مستشاري حرس الثورة الاسلامية، قد استشهد عام 2015 حين تنفيذه مهامه الاستشارية في ضواحي مدينة حلب في مواجهة الجماعات الارهابية التكفيرية.

انتهى ** 2342