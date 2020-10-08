مستشار قائد الحرس الثوري: ليتحول ميناء جابهار الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد

وقال العميد قاسمي في حديثه مساء الاربعاء خلال ملتقى "دور تنمية سواحل مكران في تقدم البلاد": ان ميناء جابهار يجب ان يتحول الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد نظرا لموقعه المناسب وفي خارج مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز واتصاله بالمياه الحرة للمحيط الهندي.

واضاف: ان الحرب الاقتصادية قد اثرت على الكثير من مواطنينا وفي ضوء الادوات التي بيد الاعداء فقد خلقوا مشاكل لمختلف الشرائح والانشطة والاعمال في البلاد.

وقال العميد قاسمي: ان طاقات البحر في السواحل منقطعة النظير نظرا لموقع المنطقة وان الاهتمام بالبنية التحتية للنقل البحري يمكنه ان يؤدي الى نمو البلاد.

واشار الى المشاكل الحاصلة لمطار جابهار وقال: انه ينبغي اكمال المطار لتتوفر امكانية الاستفادة جيدا من مزاياه في نقل السلع والمسافرين.

وقال العميد قاسمي: لقد كان لنا مطار عسكري في منطقة عسلوية (جنوب) وبالتالي قمنا بانشاء مطار جديد ساعد كثيرا في تنمية المنطقة.

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