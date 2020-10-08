تصدير خامس شحنة سلع غير نفطية من ميناء سيريك الايراني الى عمان

واوضح حسیني في تصريح له الیوم الخمیس: ان السلع المصدرة تتوزع بين المحاصيل الزراعية کالفواكه والخضروات والمياه المعدنية وبلاط الارصفة والمكسرات والأغذية المعلبة والبقولات والقش.

وقال، انه وبهدف ازدهار وتنمية الصادرات فقد تم تدشين خط الملاحة البحرية من ميناء سيريك الى ميناء شناص في سلطنة عمان و ارسل اول شحنة من السلع غير النفطية من هذا المیناء الى سلطنة عمان في يونيو من العام الحالي الإيراني ( 21 مارس 2020 الى 20 مارس 2021).

ویعتبر ميناء سيريك هو ثاني أكبر رصيف في محافظة هرمزكان جنوب ایران، والذي يتمتع بقدرات عالية في الأنشطة التجارية والسياحية.

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