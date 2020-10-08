٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:١٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84069222
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حجم ترانزیت السلع من حدود ماهیرود إلى أفغانستان يتضاعف 35 مرة

حجم ترانزیت السلع من حدود ماهیرود إلى أفغانستان يتضاعف 35 مرة

مشهد/08 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن محافظ خراسان الجنوبیة محمدصادق معتمدیان ان قیمة ترانزیت السلع من حدود ماهیرود إلى أفغانستان تضاعفت 35 مرة ( من حیث العملة الصعبة ) منذ بدایة العام الایراني الجاري (بدأ في 21آذار/مارس2020).

 واوضح معتمدیان أن قيمة ترانزیت السلع الی افغانستان من دول کالصین وإندونيسيا وأرمينيا والهند وروسيا وتركيا عبر حدود ماهیرود سربیشه ( شرق البلاد ) تضاعفت 35 مرة منذ بدایة العام( من حیث  العملة الصعبة ) مسجلا زيادة بمقدار 3 الف و 528 في المائة.  

واوضح في تصریح له امس الاربعاء : أن وزن ترانزیت السلع الی افغانستان خلال الفترة نفسها ايضا، تضاعف 48 مرة مما يشير الى 4 الف و 814  بالمائة زيادة خلال هذه الفترة.

واشار معتمديان الی أن حجم صادرات المحافظة الى افغانستان، سجل زيادة بمقدار 100 في المائة منذ بداية العام الایراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس2020)، مضيفا: تعد حدود ماهيرود من أكثر الحدود التجارية نشاطًا بين الجمهورية الإسلامية وأفغانستان.

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