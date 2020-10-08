حجم ترانزیت السلع من حدود ماهیرود إلى أفغانستان يتضاعف 35 مرة

واوضح معتمدیان أن قيمة ترانزیت السلع الی افغانستان من دول کالصین وإندونيسيا وأرمينيا والهند وروسيا وتركيا عبر حدود ماهیرود سربیشه ( شرق البلاد ) تضاعفت 35 مرة منذ بدایة العام( من حیث العملة الصعبة ) مسجلا زيادة بمقدار 3 الف و 528 في المائة.

واوضح في تصریح له امس الاربعاء : أن وزن ترانزیت السلع الی افغانستان خلال الفترة نفسها ايضا، تضاعف 48 مرة مما يشير الى 4 الف و 814 بالمائة زيادة خلال هذه الفترة.

واشار معتمديان الی أن حجم صادرات المحافظة الى افغانستان، سجل زيادة بمقدار 100 في المائة منذ بداية العام الایراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس2020)، مضيفا: تعد حدود ماهيرود من أكثر الحدود التجارية نشاطًا بين الجمهورية الإسلامية وأفغانستان.

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