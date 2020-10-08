٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٣٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84069228
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عدد ضحايا كورونا في إيران یبلغ 27 الفا و888 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران یبلغ 27 الفا و888 شخصا

طهران /8 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس488 الفا و236 شخصا، وبوفاة 230 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 27 الفا و888 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 4392 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 488 الفا و 236 حالة لغاية الان بينهم 4335 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 399 الفا  و300 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 230 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 27 الفا و888 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و232 الفا و 64شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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