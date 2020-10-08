وزير الخارجية الايراني يزور الصين الجمعة

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: انه وفي سياق المشاورات الوثيقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين، سيقوم وزير خارجية بلادنا بزيارة الى بكين يوم غد الجمعة لاجراء محادثات مع "وانغ يي" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان جدول اعمال الزيارة يتضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية وتطوير العلاقات الثنائية واضاف: ان البلدين متفقان في الراي في مجالات مهمة منها ما يتعلق بنهج الاحادية والتدخلات الاميركية في شؤون الدول الاخرى.

وكان السفير الصيني في طهران "جانغ هوا" قد اعلن في وقت سابق من اليوم الخميس بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة الى بكين قريبا.

وكتب السفير الصيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه بناء على دعوة من وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" سيقوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بزيارة رسمية الى الصين.

وكانت وسائل الاعلام قد اعلنت في وقت سابق بان زيارة الوزير ظريف الى بكين ستستغرق يومين (9 و 10 تشرين الاول /اكتوبر).

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