ايران تفوز بقيادة مدربها الجديد على اوزبكستان وديا 2-1

سجل هدفي ايران سردار آزمون (44) ومهدي طارمي (50 من ركلة جزاء) فيما سجل هدف اوزبكستان شومورودوف (53).

وكانت هذه المباراة هي الاولى للمدرب الكرواتي دراغان سكوجيج مع المنتخب الوطني الايراني بعد اقالة المدرب السابق البلجيكي مارك فيلموتس.

بدات المباراة بعدة هجمات من جانب ايران سنحت خلالها فرصتان للتسجيل للمهاجم سردار آزمون من انفرادتين بالحارس الاوزبكي الا انه لم يفلح في كلتيهما في الدقيقتين 9 و 16.

وكانت هنالك فرصة سانحة لاوزبكستان في الدقيقة 27 سدد خلالها مهاجما كرة ارتطمت بالعارضة وارتدت الى داخل الساحة.

وفي الدقيقة 44 مرر علي قلي زادة الكرة الى سردار آزمون الذي سددها في الشباك من خارج منطقة الجزاء لينتهي الشوط الاول بتقدم ايران 1-0 .

وفي الدقيقة 50 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لايران اثر تعرض مهدي طارمي لعرقة من الحارس الاوزبكي ونفذ الركلة طارمي نفسه بنجاح لتتقدم ايران 2-0 .

وقلص شومورودوف الفارق بهدف لاوزبكستان في الدقيقة 53 .

وكادت اوزبكستان تعديل النتيجة في الدقيقة 66 من كرة مرسلة من قبل ماشاريبوف ابعدها الحارس نيازمند لكنها ارتطمت بالقائم وارتدت الى داخل الساحة.

وكان بامكان طارمي زيادة غلة ايران ورصيده الشخصي في الدقيقة 67 حينما مرر له نوراللهي كرة بينية سددها طارمي بصورة فنية الا ان الحارس الاوزبكي ابعدها الى ركنية.

وبقيت النتيجة على حالها في الدقائق المتبقية لتنتهي لصالح ايران 2-1 .

انتهى ** 2342