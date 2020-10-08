ظریف: الضالعون فی تجمید ارصدتنا سیواجهون العدالة

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب ظريف اليوم الخميس: إنه وفي خضم جائحة فايروس كورونا العالمية، يريد النظام الاميركي ان يدمر القنوات المالية المتبقية لنا لتسديد ثمن الغذاء والدواء.

وأضاف: ان الايرانيين سيتجاوزون هذه الوحشية الجديدة، إلا أن التآمر من أجل تجويع مجتمع بأكمله يعد جريمة ضد الانسانية.

وقال وزير الخارجية الايراني، ان الآمرين والمنفذين الذين يجمدون أرصدتنا سيواجهون العدالة.

وكان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية قد فرض الحظر على 18 بنكا ايرانيا، في الوقت الذي ادعت فيه الادارة الاميركية في خطوة خادعة يوم الاربعاء بان ايران رفضت دعوتها لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقد فرضت حكومة ترامب خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة اقسى اجراءات الحظر والارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني وبعد فشلها الذريع في منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تسعى بكل صورة ممكنة، في الفترة المتبقية للانتخابات الرئاسية التي ترى حظها ضئيلا في الفوز فيها، لغلق اي مسار امام تحسين الظروف وعودة اميركا الى الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342