خطيب زادة: اميركا ستفشل مرة اخرى في فرضها الحظر على البنوك الايرانية

واشار خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس الى الحظر الاميركي الجديد على 18 بنكا ومؤسسة مالية ايرانية وكتب: ان مجموعة "بي بي اولا" (الذين يفضلون مصالح نتنياهو على مصالح اميركا) الذين يشعرون بالاحباط جراء هزائم "الضغوط القصوى" المذلة، قد اغروا ترامب على تشديد سياسة استهداف الشعب الايراني اللاانسانية.

واضاف: ان هذه الحفنة قد قامرت بلا تحفظ على مدى الاعوام الاربعة الماضية بمصالح ومكانة الولايات المتحدة.

واكد خطيب زادة قائلا: سيُهزَمون مرة اخرى ايضا.

يذكر ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية قد فرض الحظر على 18 بنكا ومؤسسة مالية ايرانية، في الوقت الذي ادعت فيه الادارة الاميركية في خطوة خادعة يوم الاربعاء بان ايران رفضت دعوتها لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقد فرضت حكومة ترامب خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة اقسى اجراءات الحظر والارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني وبعد فشلها الذريع في منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تسعى بكل صورة ممكنة، في الفترة المتبقية للانتخابات الرئاسية التي ترى حظها ضئيلا في الفوز فيها، لغلق اي مسار امام تحسين الظروف وعودة اميركا الى الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342