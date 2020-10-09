السفير بعيدي نجاد: الحظر الاميركي الجديد ضد ايران جريمة ضد الانسانية

وفي تغريدة له على "تويتر" الخميس، إثر الحظر الاميركي الجديد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، كتب بعيدي نجاد: ان الحكومة الاميركية اضافت 18 بنكا ومؤسسة مالية ايرانية الى لائحة الحظر، لتثبت لاكثر لوبيات العنف والكراهية تطرفا بانها تتابع باقصى قوة حتى اللحظات الاخيرة من عمرها سياسة تصعيد حربها الاقتصادية ضد ايران.

واضاف: ان الحكومة الاميركية اثبت باجرائها هذا بوضوح بان مزاعمها المتكررة حول تسهيل نقل السلع الطبية الى ايران لمكافحة فيروس كورونا ليست الا كذبا.

وقال السفير الايراني: اننا نواجه اليوم ظروفا بحيث ان الحكومة الاميركية تضحي حتى بشعبها ومصالحه من اجل سياساتها الخاطئة.

يذكر ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية قد فرض الحظر على 18 بنكا ومؤسسة مالية ايرانية، في الوقت الذي ادعت فيه الادارة الاميركية في خطوة خادعة يوم الاربعاء بان ايران رفضت دعوتها لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقد فرضت حكومة ترامب خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة اقسى اجراءات الحظر والارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني وبعد فشلها الذريع في منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تسعى بكل صورة ممكنة، في الفترة المتبقية للانتخابات الرئاسية التي ترى حظها ضئيلا في الفوز فيها، لغلق اي مسار امام تحسين الظروف وعودة اميركا الى الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342