٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84069610
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سقوط قذيفتين في الاراضي الايرانية جراء الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا

سقوط قذيفتين في الاراضي الايرانية جراء الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا

اردبيل / 9 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اكد حاكم مدينة اصلاندوز مغان بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران سقوط قذيفتين في الاراضي الايرانية جراء الاشتباكات الدائرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ.

وقال عباس مينائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الخميس: انه اثر تبادل اطلاق النيران بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا سقطت قذيفتان في الاراضي الزراعية التابعة لمدينة اصلاندوز مغان.

واضاف: رغم ان مدينة اصلاندوز تفصلها مسافة بعيدة نسبيا عن منطقة الاشتباكات الا ان استخدام الاسلحة بعيدة المدى خلال الاشتباكات من شانه ان يؤدي الى سقوط عدد منها عشوائيا في مناطق تابعة للمدينة.

واوضح بانه تم توجيه التحذيرات اللازمة من قبل كبار المسؤولين الايرانيين لطرفي النزاع بسبب هذا الامر ونامل بعدم تكراره.

وكانت عدة قذائف قد سقطت في مناطق في محيط المدينة في اوقات سابقة اثر اندلاع الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا قبل نحو 3 اسابع.

انتهى ** 2342

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