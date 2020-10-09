سقوط قذيفتين في الاراضي الايرانية جراء الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا

وقال عباس مينائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الخميس: انه اثر تبادل اطلاق النيران بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا سقطت قذيفتان في الاراضي الزراعية التابعة لمدينة اصلاندوز مغان.

واضاف: رغم ان مدينة اصلاندوز تفصلها مسافة بعيدة نسبيا عن منطقة الاشتباكات الا ان استخدام الاسلحة بعيدة المدى خلال الاشتباكات من شانه ان يؤدي الى سقوط عدد منها عشوائيا في مناطق تابعة للمدينة.

واوضح بانه تم توجيه التحذيرات اللازمة من قبل كبار المسؤولين الايرانيين لطرفي النزاع بسبب هذا الامر ونامل بعدم تكراره.

وكانت عدة قذائف قد سقطت في مناطق في محيط المدينة في اوقات سابقة اثر اندلاع الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا قبل نحو 3 اسابع.

انتهى ** 2342