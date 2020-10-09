روحاني: أعمال الفنان القدير "محمد رضا شجريان" تبقى حية في ذاكرة الشعب الإيراني

وأضاف روحاني في تغريدة له، ان الأستاذ محمد رضا شجريان، شخصية فنية بارزة، خلف وراءه تراثا قيما من خلال إبداع أشجى الإبتهالات والإنشادات الإيرانية والأكثرها خلودا، بما في ذلك إبتهال (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الرمضاني.

ووافت المنية الفنان والاستاذ الكبير في مجال الانشاد والموسیقی التراثية الايرانية، محمد رضا شجریان، أمس الخمیس، بعد معاناة طویلة مع المرض عن عمر يناهز 80 عاما.

وخلال السنوات الأخیرة تدهورت الحالة الصحية للفنان شجریان، ورقد في المستشفی عدة مرات بسبب ذلك وأجریت له العدید من العملیات الجراحیة.

ویحظی الفنان شجریان بشعبیة واسعة لعلو كعبه في مجال الانشاد والموسيقى التقليدية الاصيلة وصدرت عنه الكثير من الأعمال الفنية القيمة.

انتهى**أ م د