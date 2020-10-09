٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84069803
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روحاني: أعمال الفنان القدير "محمد رضا شجريان" تبقى حية في ذاكرة الشعب الإيراني

روحاني: أعمال الفنان القدير "محمد رضا شجريان" تبقى حية في ذاكرة الشعب الإيراني

طهران/9 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعرب رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، عن تعازيه برحيل أستاذ الإنشاد والموسيقى الإيرانية الأصيلة الفقيد، محمد رضا شجريان، وصرح: "لا شك، ان اسم هذا الفنان المحبوب وذكراه وأعماله ستبقى حية مخلدة في ذاكرة الشعب الإيراني".

 وأضاف روحاني في تغريدة له، ان الأستاذ محمد رضا شجريان، شخصية فنية بارزة، خلف وراءه تراثا قيما من خلال إبداع أشجى الإبتهالات والإنشادات الإيرانية والأكثرها خلودا، بما في ذلك إبتهال (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الرمضاني.

ووافت المنية الفنان والاستاذ الكبير في مجال الانشاد والموسیقی التراثية الايرانية، محمد رضا شجریان، أمس الخمیس، بعد معاناة طویلة مع المرض عن عمر يناهز 80 عاما.

وخلال السنوات الأخیرة تدهورت الحالة الصحية للفنان شجریان، ورقد في المستشفی عدة مرات بسبب ذلك وأجریت له العدید من العملیات الجراحیة.

ویحظی الفنان شجریان بشعبیة واسعة لعلو كعبه في مجال الانشاد والموسيقى التقليدية الاصيلة وصدرت عنه الكثير من الأعمال الفنية القيمة.

انتهى**أ م د

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