روحاني: إجراءات الحظر الاميركي الجديدة تصب في مآرب دعائية -سياسية للداخل الاميركي

وأشار روحاني الى تقرير محافظ المصرف المركزي الايراني حول تأمين العملة الاجنبية الخاصة بشراء السلع الاساسية والادوية ضمن الخطة المرسومة للحكومة في مواجهة المخططات الاميركية المناوئة لايران، مشيداً في ذات الوقت بجهود المصرف المركزي والمصارف العاملة في مجال تأمين السلع الاساسية للشعب.

ووصف الحظر الاميركي الجديد بأنه يدخل في سياق النشاطات الدعائية - السياسية لتحقيق مآرب داخلية.

وإذ أكد أن لاجدوى من التصرفات الاميركية المناوئة لايران، اعتبر الرئيس روحاني هذه التصرفات بأنها واستمراراً للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه ترامب في انتهاكه للاتفاق النووي.

ولفت الى ان الحكومة الاميركية تصورت ضمن تحليل خاطئ ان هذا الحظر سيقوض مقاومة الشعب الايراني ويضع العقبات في طريقه الا ان مرور الوقت دلل على ان هذا التحليل بعيد عن الواقع ولايجدي نفعا.

ونوه الى ان اميركا منيت بالهزيمة في كل مرة كررت أخطائها الاستراتيجية وكنموذج على ذلك محاولاتها في تفعيل "آلية الزناد".

واشار الى ان جميع البلدان ترى ان تصرفات اميركا تتعارض مع القانون الدولي و"على دعاة حقوق الانسان في الاوساط الدولية إدانة هذه الممارسات المناوئة للانسانية".

انتهى**أ م د