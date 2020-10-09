ظريف يصل الصين

وتأتي زيارة ظريف، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني، وانغ يي.

وكان عدد من المسؤولين الصينيين في استقباله لدى وصوله الى مطار مقاطعة يونان الصينية.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له أمس الخميس: ان زيارة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الى الصين تأتي في سياق المشاورات الوثيقة بين البلدين وبهدف اجراء محادثات مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان جدول اعمال الزيارة يتضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية وتطوير العلاقات الثنائية واضاف: ان البلدين متفقان في الراي في مجالات مهمة منها ما يتعلق بنهج الاحادية والتدخلات الاميركية في شؤون الدول الاخرى.

انتهى**أ م د