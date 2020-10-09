القدرة القتالية العالية لقوات بحرية الحرس الثوري نابعة من روح الاعتماد على الذات

وفي تصريح ادلى به الادميرال تنكسيري، اشار الى بطولات الشهيد نادر مهدوي الذي اسر ثم استشهد مع عدد من كوادر حرس الثورة الاسلامية في مواجهة مع القوات الاميركية في الخليج الفارسي في 8 تشرين الاول /اكتوبر عام 1987 وقال: ان الاميركيين كانوا يسعون لمرافقة السفن التجارية لدول بالمنطقة وضرب الاسطول التجاري والنفطي الايراني في مياه الخليج الفارسي في الوقت ذاته، الا ان الشهيد مهدوي والشهداء الذين كانوا تحت امرته خلقوا ملحمة خالدة.

واضاف: ان الاميركيين تلقوا ضربة قوية من الشهيد مهدوي ورفاقه وكانوا يتحينون الفرص للتعويض عن ذلك، ولهذا قاموا باستخدام عدد كبير من المروحيات بمهاجمة مجموعة الزوارق الحربية الثلاثة للشهيد ورفاقه.

وتابع الادميرال تنكسيري، ان في تلك المواجهة الحق الشهيد ورفاقه خسائر جسيمة بالاميركيين من ضمنها اسقاط مروحية لهم.

واشار الى منجزات القوة البحرية للحرس الثوري حول التركيب بين قدرات القوتين البحرية والجوية خاصة في مجال الطائرات المسيرة وقال: ان تلك الروح البطولية التي كانت لدى الشهيد مهدوي هي الان حية لدى ابناء الشعب الايراني في القوة البحرية للحرس الثوري.

وأكد على ان القوة البحرية للحرس الثوري تعمل جنبا الى جنب مع القوة البحرية للجيش بالتنسيق والتعاون معا في الخليج الفارسي وبحر عمان وكذلك بعيدا عن الحدود المائية والبرية للبلاد في مواجهة الشيطان الاكبر اميركا المجرمة وجميع اعداء الثورة الاسلامية.

انتهى**أ م د