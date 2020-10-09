محادثات ایرانیة روسیة حول التعاون الثنائي والاتفاق النووي

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استقبل السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي، وبحث معه بشأن احدث الاوضاع المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، ان الطرفين اكدا على اهمية المزيد من تنسيق اجراءات جميع الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي للتنفيذ المستمر للتوافقات وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

كما بحث ريابكوف وجلالي بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات والتعاون الثنائي.

انتهى ** 2342