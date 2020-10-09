ایران وروسیا تبحثان بشان استئناف تسییر الرحلات الجویة

وخلال الاجتماع الذي عقد الجمعة، اعتبر جلالي استئناف الرحلات الجوية المتبادلة بين روسيا وبعض الدول ادى الى ايجاد توقعات وطلبات لدى الرأي العام الإيراني لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، داعيا إلى تحقيق هذا الامر.

بدوره وصف رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الروسية ألكسندر نيرادكو، العلاقات بين روسيا وإيران بأنها مهمة، لافتا الى ان الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تركت تأثيرات سلبية على الرحلات الجوية الدولية الروسية ، لاسيما شركة ايرفلوت.

وقال نيرادكو: انه من بين 78 مطارًا في روسيا للرحلات الدولية، تعمل 7 مطارات فقط في سبع مقاطعات بسبب الوضع الحالي.

وأضاف: رغم أن القرارات المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية ورفع قيود الرحلات الدولية تتخذها هيئة مكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، إلا أن طلب السفير الإيراني سيتم إبلاغه إلى رئيس الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة برحلات طيران "ماهان" في خط "طهران - موسكو – طهران"، حيث قدم رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الروسية التعليمات اللازمة لايجاد حلول للمشاكل المطروحة.

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