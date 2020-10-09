١٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84070190
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متحدث الخارجية الايرانية يرد على تصريحات ترامب الوقحة

متحدث الخارجية الايرانية يرد على تصريحات ترامب الوقحة

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الوقحة الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له فجر اليوم السبت: ان الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم وعديم القانون.

واضاف: ان شعبنا لن يتوانى عن القيام باي عمل للدفاع عن عزته. نحن الذين نختار اسلوب الرد على جرائم الولايات المتحدة – ومنها اجراءات الحظر الجنونية وعملية الاغتيال الغادرة للقائد الشهيد سليماني العدو رقم واحد لداعش- .

يذكر ان الرئيس الاميركي وفي حوار ضمن برنامج "راش ليمبو" الاذاعي تحدث بعبارات سخيفة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تنبئ عن مدى انحطاط وتفاهة شخصيته وعمق الغضب الذي يشعر به جراء فشل سياساته وضغوطه القصوى ضد الشعب الايراني وهزائمه المتتالية في هذا الصعيد.

يتبع ** 2342

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