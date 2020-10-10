١٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84070194
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الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر السعودي ضد برسبوليس

الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر السعودي ضد برسبوليس

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، قرارًا، الجمعة برفض احتجاج النصر السعودي ضد برسبوليس، حول مباراته قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وذلك بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وكان النصر قد تقدم باحتجاج رسمي على عدم أهلية تسجيل عدد من لاعبي برسبوليس في مباراة الفريقين بنصف النهائي، وتأهل برسبوليس خلالها للمباراة النهائية على حساب النصر بالركلات الترجيحية.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.

وخلافا لما يدعيه النصر السعودي فان برسبوليس لم يرتكب اي مخالفة وان تسجيل التعاقد مع لاعبيه الجدد كان ضمن الفترة القانونية المحددة، وهو ما اكده الاتحاد الاسيوي برفضه الاحتجاج الذي قدمه فريق النصر.

وابرق الاتحاد الاسيوي رسالة الى الاتحاد الايراني بكرة القدم اطلعه فيها رفضه احتجاج النصر ضد برسبوليس.

انتهى ** 2342

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