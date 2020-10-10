١٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:١٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84070348
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ايران..إنتاج سائل مضاد للبكتيريا بتقنية النانو من مستخلصات الأعشاب الطبية

ايران..إنتاج سائل مضاد للبكتيريا بتقنية النانو من مستخلصات الأعشاب الطبية

کرمانشاه/10تشرین الاول/اکتوبر/ارنا-أعلنت رئيسة مركز النمو والوحدات التكنولوجية في مدينة "سنقروكليايي" "أزيتا فرحناكي" عن بدء انتاج سائل مضاد للبكتيريا بتقنية النانو من مستخلصات الأعشاب الطبية لا یضر بصحة الانسان.

وأضافت فرحناكي في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا الیوم السبت: هذا السائل بخصائص مضادة للميكروبات انتج بتقنية النانو ويزيد من قدراته من خلال هذا التكنولوجيا، لمنع التلوث الجرثومي الثانوي في الأطعمة.

وأوضحت: سيزيد هذا المنتج من تاريخ انتهاء صلاحيةالاطعمة ويحميها من البكتيريا والعفن من خلال خلق طبقة واقية على سطح المنتجات مثل اللحوم المقطعة والمعبأة .

وقالت: ميزة أخرى هي أنها تقلل من استهلاك مستخلصات الأعشاب الطبية والمواد الحافظة في الأغذية ، وخاصة المشروبات، وتخفض تكاليف الإنتاج على المدى القصير والطويل.

وتقع مدينة سنقروكلیایی التي يبلغ عدد سكانها 91 الف نسمة على بعد 85 كم شمال شرق كرمانشاه.

انتهى

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