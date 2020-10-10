ايران..إنتاج سائل مضاد للبكتيريا بتقنية النانو من مستخلصات الأعشاب الطبية

وأضافت فرحناكي في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا الیوم السبت: هذا السائل بخصائص مضادة للميكروبات انتج بتقنية النانو ويزيد من قدراته من خلال هذا التكنولوجيا، لمنع التلوث الجرثومي الثانوي في الأطعمة.

وأوضحت: سيزيد هذا المنتج من تاريخ انتهاء صلاحيةالاطعمة ويحميها من البكتيريا والعفن من خلال خلق طبقة واقية على سطح المنتجات مثل اللحوم المقطعة والمعبأة .

وقالت: ميزة أخرى هي أنها تقلل من استهلاك مستخلصات الأعشاب الطبية والمواد الحافظة في الأغذية ، وخاصة المشروبات، وتخفض تكاليف الإنتاج على المدى القصير والطويل.

وتقع مدينة سنقروكلیایی التي يبلغ عدد سكانها 91 الف نسمة على بعد 85 كم شمال شرق كرمانشاه.

انتهى