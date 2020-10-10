إعادة فتح منفذ شلمجة التجاري بجنوب إيران

وقال السيد علي موسوي في مقابلة مع وكالة ارنا، اليوم السبت ، إن "المنفذ أغلق يومي الخميس و الجمعه بناء على طلب العراق ولم تتم أية عملية التبادل التجاري على هذه الحدود خلال هذين اليومين.

وأشار إلى وصول شاحنات عراقية إلى شلمجه وأضاف: "ابتداء من اليوم أعيد فتح منفذ شلمجة التجاري واستأنف تجار البلدين عملية التبادل التجاري.

وأضاف موسوي: و بدأت عمليات تصدير السلع غير النفطية بما فيها المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمواد البروتينية وكذلك تقديم الخدمات الفنية والهندسية على الحدود الدولية لشلمجة في10تشرين الأول / أكتوبر وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العراقي".

ويقع منفذ شلمجة على مسافة 15 كم عن مدينة خرمشهر و20 كم عن البصرة.

انتهى** 1453