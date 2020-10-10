١٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84070392
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إعادة فتح منفذ شلمجة التجاري بجنوب إيران

إعادة فتح منفذ شلمجة التجاري بجنوب إيران

طهران/ 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن نائب رئيس مؤسسة الاستثمار في منطقة اروند الحرة عن استئناف منفذ شلمجة نشاطه التجاري صباح الیو م السبت بعد ما اغلق يومي الخميس والجمعة بمناسبة الاربعين الحسيني.

وقال السيد علي موسوي في مقابلة مع وكالة ارنا، اليوم السبت ، إن "المنفذ أغلق  يومي الخميس و الجمعه بناء على طلب العراق  ولم تتم أية عملية التبادل التجاري على هذه الحدود خلال هذين اليومين.

وأشار إلى وصول شاحنات عراقية إلى شلمجه وأضاف: "ابتداء من اليوم أعيد فتح منفذ شلمجة التجاري واستأنف تجار  البلدين عملية التبادل التجاري.

وأضاف موسوي:  و بدأت عمليات تصدير السلع غير النفطية بما فيها المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمواد البروتينية وكذلك تقديم الخدمات الفنية والهندسية على الحدود الدولية لشلمجة في10تشرين الأول / أكتوبر  وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العراقي".

ويقع منفذ شلمجة على مسافة 15 كم عن مدينة خرمشهر و20 كم عن البصرة.

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