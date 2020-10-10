لامانع من ترشح النساء لانتخابات رئاسة الجمهورية

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليوم السبت حول ما إذا كان تعديل قانون الانتخابات الرئاسية سيتم قبل الانتخابات القادمة ام لا ؟ قال عباس علي كدخدايي : أن من السابق لأوانه البت في هذا الموضوع لان مجلس صيانة الدتسور لم يتسلم هذا المشروع حتى الان.

وأضاف: ان مجلس صيانة الدستور سينظر في الاشكالات الواردة على هذا المشروع ويعمل على حلها اذا كانت بسيطة وبالتالي سيكون نافذا قبل الانتخابات القادمة اما اذا كانت هناك اشكالات حقيقية فربما تتطلب مدة اطول للحل وبالتالي سيتأخر المشروع الى ما بعد الانتخابات.

وتحدث كدخدايي عن آلية مناقشة مشاريع القرارات في مجلس صيانة الدستور ابتدا من عرضها على مركز الابحاث التابع للمجلس حتى صدورها بشكل رسمي بعد حصولها على موافقة الاعضاء .

وفيما اذا كانت الانتخابات ستجري إلكترونيا بسبب انتشار فيروس كورونا، قال كدخدايي :ان هذه الظروف ربما تؤثر على الانتخابات وسيقرر ذلك مستقبلا.

انتهى** 2344