إيران ترحب بوقف اطلاق النار في قره باغ

واضاف ظريف في تغريدته : إيران ترحب بوقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ كخطوة نحو السلام.

وتابع قائلا : إننا نحث جارتينا أرمينيا وأذربيجان على المشاركة في حوار مبدئي يقوم على احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي.

وقال : نحن نقدر جهود روسيا البناءة.

كما أشاد ظريف بجهود روسيا للمساعدة في وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ.

وأعلنت مصادر روسية قبل دقائق عن وقف إطلاق النار في قره باغ.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية عن دعمها لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ كخطوة أولية مهمة، لكنها شددت على أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن حل دائم.

والتقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان زوراب مونتاسكانيان وجيحون بايراموف في موسكو امس الجمعة في ضيافة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، واتفقت الأطراف الثلاثة على وثيقة مشتركة ووقف لإطلاق النار في منطقة ناغورنو كاراباخ بعد 10 ساعات من المفاوضات، واصبح الاتفاق ساري المفعول عند الساعة 12 ظهر يوم السبت 10 أكتوبر في بداية وقف إطلاق النار في قره باغ.

كما تم الاتفاق على أن تواصل أرمينيا وجمهورية أذربيجان ، بالوساطة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، المفاوضات الأساسية بهدف التوصل إلى اتفاق سلمي في أقرب وقت ممكن.

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