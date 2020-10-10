اليونسكو: سيبقى شجريان إرثا غنيا للموسيقى الإيرانية التقليدية

وكتب أودري أزولاي في رسالة على تويتر: محمد رضا شجريان كان أسطورة خالدة للموسيقى الإيرانية، وحصل على ميداليتي بيكاسو وموتسارت لإبداعه الذي لا مثيل له والتزامه الراسخ بحرية الفنون.

و دعا مدير اليونسكو وهو وزير الثقافة الفرنسي السابق، القراء الى الاستماع إلى أغنية (شب وصل) أي ليلة اللقاء للراحل شجريان.

توفي الفنان والاستاذ الكبير في مجال الموسیقی والانشاد في مجال التراث الايراني الاصيل محمد رضا شجریان يوم الخمیس الماضي 8 اكتوبر بعد معاناة طویلة مع المرض عن عمر يناهز 80 عاما.

وخلال السنوات الأخیرة تدهورت الحالة الصحية للفنان شجریان، ورقد في المستشفی عدة مرات بسبب ذلك وأجریت له العدید من العملیات الجراحیة.

ویحظی الفنان شجریان بشعبیة واسعة لتألقه في مجال الانشاد والموسيقى التراثية الاصيلة وصدرت له الكثير من الأعمال الفنية القيمة.

وعزى كبار المسؤولين في البلاد وفي مقدمهم الرئيس روحاني بوفاة الفنان الاستاذ شجريان، مشيدين بدوره ومكانته الراقية في مجال الفن والموسيقى.

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