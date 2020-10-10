١٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٧:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84071264
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ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في محافظة يزد وسط البلاد

ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في محافظة يزد وسط البلاد

يزد / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن "العميد عباسعلي بهداني فر" وهو قائد قوى الامن الداخلي في محافظة يزد (وسط البلاد)، ضبط الف و34 كغ من انواع المخدرات خلال 5 عمليات امنية منفصلة نفذت على مدى الساعات الـ 48 الماضية بهذه المحافظة، والقبض على 17 متهما في هذا الخصوص.

واوضح العميد "بهداني فر" في تصريح له اليوم : ان قوات عمليات مكافحة المخدرات تمكنت من خلال فرض رقابة على الطرقات السريعة لدى محافظة يزد وتفتيش العربات المارة هناك، من ضبط هذه الكمية من المخدرات.

واكد، على ان قوات الشرطة وضعت نصب اولوياتها المكافحة الصارمة والمستدامة لعمليات الاتجار بالمخدرات والقبض على المهربين المتورطين فيها.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة يزد : ان شرطة مكافحة المخدرات التابعة لهذه القوة، استطاعت خلال العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، ان تضبط ما يزيد عن 29 طنا من انواع المخدرات.

انتهى ** ح ع

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