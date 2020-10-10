ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في محافظة يزد وسط البلاد

واوضح العميد "بهداني فر" في تصريح له اليوم : ان قوات عمليات مكافحة المخدرات تمكنت من خلال فرض رقابة على الطرقات السريعة لدى محافظة يزد وتفتيش العربات المارة هناك، من ضبط هذه الكمية من المخدرات.

واكد، على ان قوات الشرطة وضعت نصب اولوياتها المكافحة الصارمة والمستدامة لعمليات الاتجار بالمخدرات والقبض على المهربين المتورطين فيها.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة يزد : ان شرطة مكافحة المخدرات التابعة لهذه القوة، استطاعت خلال العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، ان تضبط ما يزيد عن 29 طنا من انواع المخدرات.

انتهى ** ح ع