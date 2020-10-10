إيران تسجل زيادة في إنتاج الصلب

وفي تصريح للمراسلين على هامش زيارته التفقدية لمجمع "فولاد شادكان" بمدينة آبادان التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، أضاف غريب بور: تم التخطيط للنهوض بالطاقة الإستيعابية لإنتاج الصلب في البلاد الى 55 مليون طن سنويا بحلول العام 2025، مضيفا انه يتوقع تحقيق الهدف المرسوم في موعد أقرب بفضل الخطوات المتخذة في قطاع صناعة الصلب في البلاد.

كما توقع بلوغ قيمة صادرات إيران من الصلب هذا العام (الإيراني-ينتهي في 20 آذار/مارس2021) أكثر من أربعة مليارات دولار، وبلوغ إجمالي إنتاج الصلب في البلاد ما يزيد عن 32 مليون طن، منوها الى توفير 200 ألف فرصة عمل للأيدي العاملة الإيرانية في قطاع صناعة الصلب.

انتهى**أ م د