ظريف: الصين تضطلع بدور مهم في الحفاظ على الاتفاق النووي

وافادت "ارنا" نقلا عن وزارة الخارجية الصينية ان ظريف ثمّن خلال لقائه نظيره الصيني "وانغ يي" في مقاطعة "يون نان" الصينية اليوم السبت منجزات الصين الكبيرة في مكافحة جائحة كورونا وتحقيق التنمية الوطنية وقال: ان العالم متعدد الاقطاب مسار لا بد منه وان العالم احادي القطب لن يدوم.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان الصين في طريقها لتصبح قوة عالمية كبرى ولها دور مهم جدا في تغيير هيكلية العالم.

ووجه الشكر والتقدير للصين لدعمها الواسع لايران في مكافحة مرض كورونا وقال: ان طهران ترغب بتعزيز التعاون مع بكين في مختلف المجالات لمعارضة نهج الاحادية ودعم التعددية بصورة مشتركة.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان ايران تقدّر اعلان الصين دعمها للدول النامية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونوه ظريف بدور الصين المهم في الحفاظ على الاتفاق النووي واضاف: ان طهران وفيما يتعلق بالاتفاق النووي ترغب بالتعاون مع الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي للحفاظ بصورة مؤثرة على برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان طهران ترحب بمبادرة الصين لايجاد منصة للحوار متعدد الاطراف في منطقة الخليج الفارسي وتامل بان تبدي جميع الاطراف المرونة اللازمة وان تحفظ السلام والاستقرار الاقليمي بصورة مشتركة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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