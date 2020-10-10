مساعد وزير الصناعة الايراني يؤكد ضرورة زيادة الصادرات غير النفطية

وفي تصريح ادلى به السبت خلال اجتماع عقد في صالة الاجتماعات التابعة لسد كرخة لدراسة القضايا المتعلقة بمشروع الصلب في مدينة انديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اشار غريب بور الى ضرورة بذل الجهود لتعزيز صادرات البلاد من السلع غير النفطية وقال: لقد تبوأنا في العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) المرتبة الاولى في البلاد في قطاع الصادرات غير النفطية.

واشار الى ان صادرات البلاد من التعدين والصناعات التعدينية بلغت نحو 8.5 مليار دولار في العام الماضي واضاف: ان هذه الوتيرة جيدة ولافتة في ظروف الحظر وقد ظهر قطاع التعدين في هذه الظروف اكثر نشاطا مما مضى.

واستعرض الجهود المبذولة في مجال التنمية والتطوير في مشاريع قطاع الصناعة والتعدين واضاف: ان الشركات الكبرى في البلاد بتوظيفها الاستثمارات في مختلف القطاعات تؤدي الى تحقيق خطوات صناعية واقتصادية مهمة.

واضاف: ان شركات الصلب الكبرى توظف استثماراتها في مختلف مناطق البلاد.

ولفت مساعد وزير الصناعة الى طاقات ومكانة صناعة الصلب في البلاد وقال: ان الجهود تبذل عبر الاستفادة القصوى من هذه الطاقات للمزيد من توفير الارضية لازدهار الاقتصاد وخلق فرص العمل اكثر مما مضى.

انتهى ** 2342