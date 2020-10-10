ايران وبيلاروسيا تبحثان بشان تطوير التعاون الاقتصادي

وتباحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى السبت حول احدث اوضاع التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية وسبل تطوير وتعزيز هذا التعاون.

وهنأ السفير الايراني لمناسبة تعيين بارکخومجیك وزيرا للصناعة في بيلاروسيا، معربا عن امله بالاسراع في مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين في ظل خبرات الوزير البيلاروسي التنفيذية الطويلة في قطاع الصناعة.

من جانبه اكد وزير الصناعة البيلاروسي ضرورة الاسراع في تطوير التعاون الصناعي بين بلاده وايران، معلنا استعداده لاي نوع من التعاون في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء تقرر اتخاذ التمهيدات اللازمة لعقد الاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية الايرانية البيلاروسية المشتركة في المستقبل القريب.

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