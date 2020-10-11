خرازي: تصريحات ترامب المهينة تجعل الشعب الایرانی اکثر تلاحما وانسجاما

واضاف خرازي اليوم الاحد فی تصریح له لمراسل ارنا، ان الولايات المتحدة تهدف من وراء فرض عقوبات جديدة على ايران الى اركاع الشعب الایرانی لذلك لجأت الى ممارسة سیاسة الضغط القصوی، والانسحاب من الاتفاق النووی واغتيال الشهيد قاسم سلیمانی ولازالت تواصل سياسة فرض الحظر هذه.

ولفت الى ان امريكا تعمل على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تغيير النظام في ايران، ظنا منها أن هذه المؤمرات ستقوض مقاومة الشعب الايراني بينما محاولاتها هذه مألها فشل.

وصرح إن الولايات المتحدة خاوية الوفاض في سياستها الخارجية برئاسة ترامب ولهذا يقوم الاخير ببعض التصرفات ويطلق تصريحات من أجل الاستهلاك المحلي.

یذکر ان موقع وزارة الخزانة الأميركية، كان قد اعلن یوم الخميس عن فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.

و استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج إذاعي "راش ليمبو" ، یوم الجمعة ، أدبيات جديدة اظهرت مستوی غضبه وفشله في ممارسة سیاسة الضغط القصوی ضد الشعب الایرانی.

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