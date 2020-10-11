السفير اليمني يدعو الى إنشاء خط إنتاج الجرارات الإيرانية في بلاده

وقال الدكتور إبراهيم الديلمي اليوم الأحد على هامش تفقد شركة تبريز لتصنيع الجرارات التي أجريت برفقة الملحق الاقتصادي والمسؤولين التجاريين بالسفارة اليمنية في بلادنا: نتوقع من إخواننا في الجمهورية الإسلامية الايرانية وشركة صناعة الجرارات الإيرانية تصنيع جرارات و تصديرها إلى اليمن لتمهيد الطريق لازدهار القطاع الزراعي في البلاد.

وأضاف: "بسبب العقوبات والحصار المفروض على اليمن لا يمكن استيراد أي سلع بسهولة واستيراد بعض البضائع يستغرق أحيانًا عامين ليصل إلى الشعب اليمني".

وأعلن الديلمي أن اليمن يواجه الحصار و العقوبات مضيفا ان الشعب اليمني رغم كل هذه المشاكل يعتمد على ذاته ويشق طريقه نحو تحقيق اهدافه".

بدوره أعلن أبو الفضل إبراهيمي الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الجرارات عن استعداده للتعاون مع اليمن وتلبية احتياجات المزارعين اليمنيين في مجال الماكنات الزراعية ، وخاصة الجرارات ، وقال: "نحن مستعدون لتصدير جرارات خفيفة وثقيلة الى اليمن".

وأضاف: "في قطاع خدمات ما بعد البيع ، فإن مجمع تصنيع الجرارات مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي مشاكل محتملة خلال سنوات قليلة ، بالإضافة إلى استيراد قطع غيار".

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