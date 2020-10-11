تصدیر بضائع بقیمة 76 ملیون دولار من اران وبیدکل

وفي مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأحد، قال اسماعیل بایبوردي: ان السجاد الالي كان له النصيب الاكبر بين السلع المصدرة من المدينة وتم تصديره الى أفغانستان والعراق والصين.

واضاف تم إنتاج حوالي 60 مليون متر مربع من السجاد الالي في هذه المدينة خلال النصف الاول من العام الجاري.

وتاكيدا على المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها اران وبيدكل اكد انها تحظى بمكانة خاصة في اقتصاد البلاد وتصدير السلع غيرالنفطية في اطار تحقيق شعار قفزة الانتاج.

ويوجد أكثر من 800 وحدة إنتاجية في أران وبيدكل يعمل معظمها في مجال انتاج الالي والصناعات ذات الصلة.

وتقع مدينة اران وبيدکل التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 103 آلاف نسمة على بعد 215 كم شمال أصفهان في وسط ايران.

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https://www.irna.ir/news/84071237/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B7%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF