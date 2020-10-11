إيران وأفغانستان تؤكدان التعاون في المشاريع الاقتصادية

و أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأفغانية في بيان اليوم الأحد، أن وزير خارجية أفغانستان بالإنابة محمد حنيف أتمر أعرب في مؤتمر بالفيديو مع وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، عن شكره لإيران حكومة وشعبا على مساعدتها وتعاونها لأفغانستان على مدى السنوات الـ19 الماضية.

وناقش الجانبان القضايا الهامة في الاجتماع، بما في ذلك الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في نوفمبر، واعداد وتنفيذ برامج اقتصادية مشتركة ، وبرنامج لتوليد الطاقة في إطار المشاريع المشتركة.

كما بحث القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني مع المسؤول الإيراني قضايا مثل استيراد الكهرباء والتعريفات الجمركية ووضع تعريفات تفضيلية لتصدير المنتجات الزراعية الأفغانية إلى إيران والتوازن التجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة، واعتبرا أنه من المهم توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام ومناقشة وتسريع عملية تنفيذ هذه البرامج.

و أكد وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في هذا المؤتمر المرئي، استمرار دعم وتعاون إيران لأفغانستان، وخاصة في مجال إنتاج الطاقة ونقلها.

وتتمتع أفغانستان وإيران بعلاقات وثيقة وودية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تعاونت الحكومة الإيرانية مع الحكومة الأفغانية في مختلف المجالات على مدار الـ19 عاما الماضية ، وأهمها مشروع سكة حديد هرات - خواف.

وأعلن المسؤولون الأفغان أن إيران وأفغانستان ستفتتحان قريباً خط سكة حديد هرات - خواف الشهر المقبل ، ومع افتتاح السكة الحديدية، سيكون هناك تحول تجاري كبير بين البلدين.

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