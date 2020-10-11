مهرجان انطاليا السينمائي يمنح جائزة افضل اخراج الى فيلم يلدا الايراني

فيلم يلدا، هو ثالث عمل سينمائي لهذا المخرج الايراني وهو الوحيد الذي مثل ايران في مهرجان انطاليا السينمائي السابع والخمسين لهذا العام.

وتنافس هذا الفيلم مع 10 افلام شهيرة من بلدان اخرى في مهرجان "اوسكار تركيا"، وقد توصل راي المحكمين امس السبت (10 اكتوبر) الى منح مخرجه الايراني مسعود بخشي جائزة افضل اخراج سينمائي.

وفي رسالة بعثها عبر الفيديو، اذ شكر بخشي هيئة التحكيم على اختيارهم هذا، تمنى بان يستطيع من خلال فيلم "يلدا" تقديم المفهوم الحقيقي للعطاء الى مشاهديه.

ويحمل فيلم يلدا في سجله جوائز وشهادات فخرية لمهرجانات عديدة، منها في مهرجان برلين الدولي والجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان ساندس الامريكي 2020 وجائزة افضل سيناريو لمهرجان صوفيا الدولي.

انتهى **ح ع