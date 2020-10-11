وزير الدفاع : الاكتفاء الذاتي خيارنا الرئيسي لمواجهة الاعداء اليوم

واضاف العميد حاتمي، خلال مراسم توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الطرق وبناء المدن التي جرت اليوم الاحد بطهران : ان العدو يعمد من خلال حظره الجائر الى اعاقة مسار صادراتنا.

وتابع القول : ان الشعب الايراني سوف لن ينسى هذا السلوك والارهاب الاقتصادي الوحشي، وسيتناقله جيلا بعد جيل.

واستطرد : على الاعداء ان يعلموا بان محاولاتهم هذه الرامية لاخضاع الشعب الايراني لن تجدي نفعا لهم اطلاقا.

وبيّن ان الاعداء ارادوا بحربهم العسكرية خلال العقود الماضية ان يفرضوا الحرمان والقيود على ايران وشعبها، لكن الشعب استطاع ان يجعل من هذه التحديات فرصا مواتية ويحول الحرب الى "دفاع مقدس".

انتهى ** ح ع