إيران تستخدم كل ما لديها من قوة للدفاع عن الشعب اليمني المضطهد

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية، هشام شرف عبدالله حول آخر التطورات في هذا البلد.

من جانبه، وجّه وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني اليمنية الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها السياسي والانساني للشعب اليمني، واستعرض احدث اجراءات حكومة الانقاذ الوطني على صعيد الساحة الدولية والمراسلات التي اجريت مع منظمة الامم المتحدة في مسار توثيق جرائم التحالف السعودي في اليمن ومن ضمنها استمرار العدوان وتوقيف السفن الحاملة للوقود والمواد الغذائية في ظل الظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

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