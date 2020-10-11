اتفاق ايراني افغاني على تنمية العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين

وافاد مراسل "ارنا" من كابول، ان الوفد الايراني الزائر اعلن في لقائه مساعد وزير الخارجية الافغاني للشؤون السياسية "ميروفيس ناب"، استعداده لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، نوه مساعد وزير الخارجية الافغاني بضرورة توسيع العلاقات الثنائية، "انطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمع بين طهران وكابول".

وقال "ناب" خلال اللقاء مع الوفد الايراني : ان عقد اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة يحظى باهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة وانني على يقين بان هذا الاجتماع يضطلع بدور فاعل من اجل تعزيز امن الحدود والحد من عمليات تهريب الانسان والمخدرات، وبالتالي دعم التجارة بين ايران افغانستان.

كما اكد المسؤول الافغاني على رغبة بلاده للاستفادة من خبرات ايران في شتى مجالات التنمية الاقتصادية.

علما ان الوفد الايراني يقوم حاليا بزيارة كابول من اجل التنسيق مع الجانب الافغاني لعقد الاجتماع السادس للجنة الحدودية المشتركة بين البلدين.

وفي هذا السياق، صرح السفير الايراني لدى افغانستان "بهادر امينيان" خلال لقاء الوفد الايراني مع مساعد وزير الخارجية الافغاني : ان اللجنة الحدودية المشتركة تسهم في تيسير الظروف؛ مبينا ان "الوفد الايراني يضم مسؤولين من مؤسسات مختلفة في البلاد؛ وبما يشير الى مدى عزيمة ايران للتعاون بمختلف المجالات مع الحكومة الافغانية".

بدوره، قال مبعوث وزارة الطرق الايرانية، "سيد حسين شفيعي" خلال اللقاء : ان طهران مستعدة لافتتاح طريق "هرات – خواف" السككي خلال الشهر القادم، مضافا الى توفير الارضية لاطلاق رحلات جوية عديدة بين الجانبين.

انتهى ** ح ع