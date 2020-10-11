مسؤول : استقطاب 6 مليارات دولار استثمارات اجنبية بنهاية العام الحالي

وفي تصريح له اليوم الاحد، اوضح "كودئي" انه "وفقا للخطط التنموية بما في ذلك تحقيق 8 بالمئة من النمو الاقتصادي في ايران، ينبغي علينا استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وبالتالي التغلب على العقبات الخارجية كالحظر وما يخص التحويلات المصرفية وايضا الداخلية من مسار هذه الاستثمارات ليتسنى الاستفادة المثلى منها وسط الظروف الراهنة".

وتابع : ان الاستثمارات الاجنبية بمثابة بوابة الدخول الى التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج المحلي؛ مؤكدا على الجهات التنفيذية ببذل قصارى جهدها لتحفيز المستثمرين الاجانب على التوجه الى ايران.

وبحسب هذا المسؤل الاقتصادي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية خلال النصف الاول من العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2020) مليارا واحدا و463 ملايين دولار، بينما سجلت ارتفاعا لتبلغ 3 مليارات و800 مليون دولار خلال العام الحالي؛ متوقعا بلوغ حجم الـ 6 مليارات دولار في هذا الخصوص بنهاية العام.

انتهى ** ح ع