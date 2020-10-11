تعاون ثنائي بين أرميتاج والمتحف الوطني الإيراني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين رئيس قسم آسيا الوسطى، والقوقاز، وشبه جزيرة القرم ذاتية الحكم في القسم الشرقي لمتحف أرميتاج بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، باول لوريه، مع المدير العام للمتحف الوطني الإيراني، جبرئيل نوكنده.

وأشار نوكنده في اللقاء إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين المتحف الوطني الإيراني ومتحف أرميتاج وإقامة معرضين متبادلين في خمسينيات القرن الماضي، وقال: "بعد فترة طويلة، يعتزم المتحفان إقامة علاقات تعاون جديدة مع بعضهما البعض".

وبعد تقديم رسالة رئيس متحف أرميتاج، أعرب لوريه عن رغبة المتحف في إقامة معرض من آثاره التي تتعلق بالثقافة الإيرانية وآسيا الوسطى في المتحف الوطني الإيراني.

كما عبر عن أمله في إستضافة معرض لآثار المتحف الوطني الإيراني في أرميتاج.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع توقيع مذكرة تعاون ثنائية وتبادل المعارض المستقبيلة بين المتحفين.

انتهى**أ م د