قاليباف يؤكد ضرورة الاستقرار لاقتصاد إيران اليوم

وقاليباف في تصريح له مساء الأحد خلال ندوة عقدت مع نشطاء سوق رأس المال: يجب في أي قرار إداري، أولاً معرفة البيئة الاستراتيجية وعواملها وعناصرها.

واضاف: لا يمكننا أن نعتقد أننا في بيئة طبيعية وأن نطمئن من أن قراراتنا تنفذ بالشكل الصحيح. نحن في وضع خاص في البلاد، خاصة من حيث النمو الاقتصادي ولا يمكننا تجاهل قضية الحظر والقضايا النقدية وتداعياتها، فالقطاعات المختلفة مثل الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا وسوق العمل والمال ورأس المال لها مشاكلها الخاصة ونحتاج إلى معرفتها من زوايا مختلفة.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي انه يجب دراسة موضوع السيولة النقدية وتوجيهها، لأن اجتذاب السيولة من جهة وتوجيهها موضوع آخر بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

واكد ضرورة التواصل المستمر مع الخبراء في مجال سوق رأس المال، وقال: ان التواصل مع الخبراء يتيح لنا إنشاء وخلق بيئة استراتيجية في ظل تفاهم وتوافق مشترك، ومن الضروري دراسة نشاط البورصة على مدى عقد وتقديم تحليل للاتجاه التاريخي لهذه المجموعة.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي العزم على ادراج نقاط في الخطة التنموية الخمسية السابعة من شانها ان تؤدي الى ايجاد التحول الاقتصادي في البلاد.

واعتبر الاستقرار في الاقتصاد بانه يشكل الخطوة الاولى في التحول الاقتصادي واضاف: انه ينبغي علينا في الخطة التنموية السابعة ايجاد محركات للاستقرار الاقتصادي في ظل التخطيط الوطني والمناطقي والمحلي، وان نعتمد منهج التمويل لقطاع الانتاج عن طريق سوق راس المال في صياغة قانون الميزانية السنوية والخطة التنموية الخمسية السابعة.

واكد قاليباف ضرورة استقلال سوق راس المال وقال: ان مشاكل ستحصل من دون الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات الخبراء الاقتصاديين في صياغة الخطة التنموية السابعة.

كما اكد ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والدفاعية في كل القضايا وقال: انه وفيما يتعلق بالبورصة ينبغي الاهتمام ايضا بالقضايا الاجتماعية والسياسية والامنية وحتى البيئية.

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