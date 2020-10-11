١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84072589
٠ Persons

سمات

اول وحدة بتروكيمياويات في اردبيل سيتم تدشينها خلال شباط القادم

اول وحدة بتروكيمياويات في اردبيل سيتم تدشينها خلال شباط القادم

اردبیل / 12 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن محافظ اردبيل اكبر بهنامجو بانه سيتم اكمال وتدشين اول وحدة بتروكيمياويات لانتاج الميثانول في المحافظة من قبل القطاع الخاص خلال عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران (1-11 شباط/فبراير 2021).

وقال بهنامجو في تصريح له الاحد خلال زيارته التفقدية لمجمع "آرتا" الصناعي في محافظة اردبيل الواقعة شمال غرب ايران: ان وحدة البتروكيمياويات هذه حققت في اقصر فترة زمنية مستوى عاليا من التقدم في عملياتها الانشائية.

واشار الى ان الاستثمارات التي تم رصدها من قبل القطاع الخاص لهذه الوحدة البتروكيمياوية بلغت 15 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال سميا) واضاف: ان منتوجات هذه الوحدة ستخصص كمواد اولية للانتاج في سائر الوحدات الصناعية التابعة لمجمع "آرتا" مثل الاخشاب والباركيه والـ"ام دي اف" فيما سيتم تصدير البقية الى الخارج.

واوضح محافظ اردبيل بان صادرات هذه الوحدة الانتاجية ستبلغ 40 مليون دولار سنويا، فضلا عن اكثر من 30 مليون دولار صادرات المنتوجات الخشبية والباركيه والـ"ام دي اف" لسائر الوحدات الصناعية التابعة للمجمع.

واكد بان منتوجات الصادرات غير النفطية تحظى باهمية كبيرة جدا للبلاد لتحقيق عوائد العملة الصعبة وتوفير حاجات البلاد الاساسية في ظل ظروف الحظر الاشد ظلما المفروضة على البلاد.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =