اول وحدة بتروكيمياويات في اردبيل سيتم تدشينها خلال شباط القادم

وقال بهنامجو في تصريح له الاحد خلال زيارته التفقدية لمجمع "آرتا" الصناعي في محافظة اردبيل الواقعة شمال غرب ايران: ان وحدة البتروكيمياويات هذه حققت في اقصر فترة زمنية مستوى عاليا من التقدم في عملياتها الانشائية.

واشار الى ان الاستثمارات التي تم رصدها من قبل القطاع الخاص لهذه الوحدة البتروكيمياوية بلغت 15 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال سميا) واضاف: ان منتوجات هذه الوحدة ستخصص كمواد اولية للانتاج في سائر الوحدات الصناعية التابعة لمجمع "آرتا" مثل الاخشاب والباركيه والـ"ام دي اف" فيما سيتم تصدير البقية الى الخارج.

واوضح محافظ اردبيل بان صادرات هذه الوحدة الانتاجية ستبلغ 40 مليون دولار سنويا، فضلا عن اكثر من 30 مليون دولار صادرات المنتوجات الخشبية والباركيه والـ"ام دي اف" لسائر الوحدات الصناعية التابعة للمجمع.

واكد بان منتوجات الصادرات غير النفطية تحظى باهمية كبيرة جدا للبلاد لتحقيق عوائد العملة الصعبة وتوفير حاجات البلاد الاساسية في ظل ظروف الحظر الاشد ظلما المفروضة على البلاد.

انتهى ** 2342