مسؤول تجاري: القناة المالية بين ايران وسويسرا لم تكن في المستوى المتوقع

وقال نظام مافي تصريح له الاحد: ان فرض الحظر على 18 بنكا ايرانيا متبقيا في لائحة وزارة الخزانة الاميركية يضع المزيد من العقبات امام تجارة ايران الدولية خاصة في مجال السلع الانسانية مثل الاغذية والادوية.

واضاف: ان فرض الحظر الجديد في هذه المرحلة يعد كذلك عملا دعائيا قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية خاصة وان استطلاعات الراي تشير الى تخلف ترامب عن منافسه الى حد ما وان امكانية خسارته في انتخابات الـ 4 من نوفمبر واردة.

وتابع المسؤول التجاري الايراني: انهم يسعون لغلق السبل امام التجارة الايرانية في قطاعات مثل الحبوب والادوية وفي هذا الصدد فان الآلية المالية الايرانية السويسرية لا ينبغي ان تكون مشمولة بالحظر الجديد من الناحية النظرية، ولكن ليس من المعلوم عمليا هل ان الآلية ستتاثر بهذا الحظر ام لا.

وتابع نظام مافي: ان ازمة كورونا ومن ثم تجميد ارصدة ايران في مختلف الدول ادى الى ان لا تكون هذه الآلية بمستوى توقعاتنا، لكننا نامل بان تتمكن من تغطية حجم كبير من تبادل السلع بين ايران وسويسرا خلال الاشهر القادمة خاصة في ظل الحظر الجديد المفروض.

واعتبر نتيجة الانتخابات الاميركية بانها ستكون مؤثرة على علاقات ايران التجارية الدولية وقال: انني اتوقع بانه لو فاز بايدن في الانتخابات فمن المحتمل تحرير ارصدة ايران المجمدة في مختلف الدول على الاقل للسلع الانسانية، ولغاية عودة العلاقات البنكية الى طبيعتها اي نحو 6 اشهر بعد هذه التطورات، ستكون القناة المالية الايرانية السويسرية نشطة جدا اما لو فاز ترامب مرة اخرى في الانتخابات فان التهكن بالامور سيكون صعبا لسبب انهم سيسعون لخلق المزيد من المشاكل والعقبات امام ايران حتى في مجال السلع الانسانية.

انتهى ** 2342