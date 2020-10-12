محافظ البنک المرکزی الایرانی یتوجه الی بغداد

وتأتي زيارة همتي التي يرافقه فيها وفد من كبار مسؤولي المالية والتجارة ، في اطار متابعة إعادة مستحقات ايران من العملة الصعبة وتسديد الديون العراقية لايران.
انتهى** 2344
طهران/ 12 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا - توجه محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي صباح اليوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد لاجراء محادثات مع المسؤولين المصرفيين العراقيين.
وتأتي زيارة همتي التي يرافقه فيها وفد من كبار مسؤولي المالية والتجارة ، في اطار متابعة إعادة مستحقات ايران من العملة الصعبة وتسديد الديون العراقية لايران.
انتهى** 2344
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