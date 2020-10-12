الرئيس روحاني يهنئ بالعيد الوطني لإسبانيا

و قال الرئيس روحاني في رسالة تهنئة للملك فيليب السادس ملك إسبانيا، أن طهران ومدريد تربطهما علاقة وثيقة وتاريخية والتي تشكل سندا للصداقة بين الشعبين وتعزز العلاقات المشتركة في المستقبل.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أكد الرئيس روحاني إن التعاطي البناء وتوسيع العلاقات مع الدولة الصديقة إسبانيا ، باعتبارها واحدة من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي، على أساس الاحترام والمصالح المشتركة، يعد من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مر السنين الماضية.

وتمنى الرئيس روحاني لملك إسبانيا ورئيس وزرائها، الصحة والنجاح والمزيد من الازدهار لشعب هذا البلد.

انتهى** 2344