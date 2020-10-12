١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84072994
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مفكر كويتي:

التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يحول الدول إلى مستعمرات جديدة

التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يحول الدول إلى مستعمرات جديدة

طهران / 12 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-قال المفكر الكويتي عبد الله النفيسي إن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يحوّل الدول إلى مستعمرات جديدة.

وغرّد النفيسي عبر "تويتر": "التطبيع مع إسرائيل استعمار جديد، نتحول على إثره إلى مستعمرات تخدم المصلحة الصهيو - أمريكية".

وتأتي تغريدة النفيسي بعد أقل من شهر على إقامة الإمارات والبحرين اتفاقا للتطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان النفيسي حذر قبل أيام من أن واشنطن اشترطت على الخرطوم مقابل رفع اسمها من لائحة داعمي الإرهاب، التطبيع مع الاحتلال، وتوطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتخليها عن المياه الإقليمية الخاصة بها في البحر الأحمر، وتنازلها عن أمور أخرى.

يذكر أن السودان والسعودية وسلطنة عمان، من بين الدول التي رشحت تقارير أن تكون التالية في التطبيع، بعد الإمارات والبحرين.

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