وزير الصحة يدعو جميع الدول لدعم منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

وأضاف نمكي الیوم الاثنین عبر الفيديو كونفرانس: اجتاح وباء كوفيد 19 منطقتنا وقدم العديد من الدروس التي يمكن تعلمها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. نحن بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتقديم بيانات أكثر موثوقية بالإضافة إلى تطوير الطب عن بعد والتعليم عن بعد في العصر الجديد.

وأضاف وزير الصحة: تمنع الإجراءات التهديدية الأحادية التدخلات الفعالة في مكافحة هذا الوباء وتمنعنا من تحقيق الأهداف العالمية والالتزام الإقليمي بالتغطية الصحية الشاملة مثمنا جهود المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، ​ ومساعدته المستمرة.

وترأس وزير الصحة في جمهورية إيران الإسلامية الدورة الـ67 للاجتماع الإقليمي الـ67 لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

انتهی**3276