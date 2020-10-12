تأهل لاعب الشطرنج الايراني إلى بطولة العالم للشطرنج

وقال "مهدي إرم بين" في مقابلة لمراسل ارنا اليوم الاثنين: ان "إيليا دريني تـأهل الى نهائي بطولة العالم للطلاب في الشطرنج للفئة العمرية تحت 17 عامًا.
وتقع مدينة جيرفت على بعد 230 كم جنوب محافظة كرمان(جنوب شرقی البلاد).
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جیرفت/12تشرین الاول/اکتوبر/ارنا- أعلن رئيس قسم الرياضة والشباب في جيرفت (جنوب شرق) عن تأهل اللاعب الايراني "ايليا دريني" الى بطولة العالم للطلاب للشطرنج.
وقال "مهدي إرم بين" في مقابلة لمراسل ارنا اليوم الاثنين: ان "إيليا دريني تـأهل الى نهائي بطولة العالم للطلاب في الشطرنج للفئة العمرية تحت 17 عامًا.
وتقع مدينة جيرفت على بعد 230 كم جنوب محافظة كرمان(جنوب شرقی البلاد).
انتهی**3276
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