تأهل لاعب الشطرنج الايراني إلى بطولة العالم للشطرنج

طهران / 12 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر رئيس الغرفة التجارية الايرانية السويسرية المشتركة شريف نظام مافي، القناة المالية بين البلدين بانها لم تكن في المستوى المتوقع لغاية الان، معربا عن امله بان تتمكن هذه القناة من تغطية حجم كبير من تبادل السلع بين الجانبين خلال الاشهر القادمة خاصة في ظل الحظر الاميركي الجديد المفروض على البنوك الايرانية.