١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84073417
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تأهل لاعب الشطرنج الايراني إلى بطولة العالم للشطرنج

تأهل لاعب الشطرنج الايراني إلى بطولة العالم للشطرنج

جیرفت/12تشرین الاول/اکتوبر/ارنا- أعلن رئيس قسم الرياضة والشباب في جيرفت (جنوب شرق) عن تأهل اللاعب الايراني "ايليا دريني" الى بطولة العالم للطلاب للشطرنج.

وقال "مهدي إرم بين" في مقابلة لمراسل ارنا اليوم الاثنين: ان "إيليا دريني تـأهل الى نهائي بطولة العالم للطلاب في الشطرنج للفئة العمرية تحت 17 عامًا.
وتقع مدينة جيرفت على بعد 230 كم جنوب  محافظة كرمان(جنوب شرقی البلاد).

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