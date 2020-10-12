محافظ البنك المركزي الايراني يلتقي وزير المالية العراقي

وبحث همتي مع علاوي توسيع العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في القطاعين المصرفي والمالي بما يخدم مصالح البلدين.

وفي وقت سابق اليوم بحث همتي مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، سبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، أن "مخيف استقبل نظيرة الايراني عبد الناصر همتي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي".

واضاف ان "الجانبين بحثا بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة TBI أطار التعاون في القطاع المصرفي بين الجانبين وسبل الحلول والمعالجات للمستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني ضمن حدود الأطر الخاصة بذلك.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد عبد الهادي الجلبي.

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