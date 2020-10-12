محافظ البنك المركزي يستعرض تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع الكاظمي

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان همتي يجري حاليا زيارة للعراق بهدف متابعة الاتفاقات الموقعة في 17 يونيو 2020 بينه وكبار المسؤولين العراقيين، فيما يخص توسيع التعاون الاقتصادي والمصرفي؛ والتقى في هذا السياق ظهر اليوم بالكاظمي.

واستعرض محافظ البنك المركزي الايراني خلال مباحثاته اليوم ايضا مع نظيره العراقي و وزير المالية في هذا البلد، استعرض مطالبات طهران المالية ازاء بيع الطاقة الى بغداد وايضا تفعيل الية التحويلات المصرفية بين البلدين.

يذكر ان همتي والوفد المرافق له وصل صباح اليوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد.

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