واعظي : نرحب بجهود روسيا لوقف اطلاق النار وانهاء الحرب في كاراباخ

وكتب واعظي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر اليوم الاثنين : ان منطقتنا تزخر بالطاقات المناسبة لتسوية المشاكل وضمان السلام والامن.

وتابع : ان مباحثات موسكو مع وزيري خارجية اذربيجان وارمينيا مؤشر جيد على طاقات القوى المستقلة في المنطقة؛ كما اكد على استعداد ايران لدعم السلام والاستقرار بكل ما تمتلك من طاقات و وفقا للقوانين الدولية.

وتطلع رئيس متكب الرئاسة في ايران، الى بدء محادثات السلام في اسرع وقت ممكن، والتوصل الى نتائح منشودة في اطار القوانين الدولية المعترف بها وبما يجنب البلدين المزيد من الصراعات.

انتهى ** ح ع